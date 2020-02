Coronavirus, allarme dell'Oms: "Questo virus è il nemico pubblico numero uno, vaccino pronto entro 18 mesi"

"Un virus può avere conseguenze più devastanti di qualsiasi attacco terroristico. Questo virus è da considerare il nemico pubblico numero uno di tutto il mondo e di tutta l’umanità. È il peggior nemico che si possa immaginare. Le epidemie possono portare conseguenze molto serie nel mondo, non si tratta solo di problemi sanitari ma anche politici ed economici, in tutte le aree della società". Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un breafing di aggiornamento con la stampa a Ginevra, in merito al Coronavirus. "Non è troppo tardi per sconfiggerlo", ha aggiunto, sottolineando che "il primo vaccino contro il nuovo Coronavirus potrebbe essere pronto entro 18 mesi". Leggi anche: Coronavirus, i dati delle ore 16: aumentano i contagi, ma anche le persone guarite. I morti sono 1.018