Umbria, c'è tempo fino al 31 marzo per fare la domanda di disoccupazione per i lavoratori agricoli: come fare

Chi ha lavorato in agricoltura nel 2019 potrebbe avere diritto alla disoccupazione agricola, una particolare indennità erogata dall'Inps, che può arrivare fino al 40% della retribuzione di riferimento, e a fare richiesta per gli assegni familiari. Bisogna inoltrare domanda per via telematica all'istituto di previdenza entro il 31 marzo, ma prima di tutto bisogna verificare se si hanno i requisiti per richiederla. Per avere informazioni e fare il punto sulla propria situazione previdenziale sono a disposizione i sindacati. La Flai-Cgil fa sapere, per esempio, che in tutta l'Umbria offre consulenze e assistenza per la domanda di disoccupazione agricola. Per assistere al meglio lavoratrici e lavoratori abbiamo messo a disposizione, in stretta collaborazione con l’Inca, un referente per ogni territorio della regione (qui l'elenco con tutti i contatti http://www.cgilumbria.it/disoccupazione-agricola-ci-pensa-la-flai-cgil).