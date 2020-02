Tempesta Ciara, il vento forte si sposta in Italia. Ecco le regioni dove scatta l'allerta

La tempesta Ciara che ha provocato ingenti danni nel nord Europa si sta spostando in Italia. Già nel corso delle prime ore di martedì 11 febbraio si sono registrate forti raffiche di vento in Piemonte dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per dissesti e alberi pericolanti. Adesso scatta l'allerta anche in Liguria e nelle regioni del centro, dalla Toscana all'Umbria e Lazio dove la protezione civile ha fatto scattare un'allerta gialla per le raffiche di vento nelle prossime 36 ore. Allerta anche in Campania. Le temperature, invece, dovrebbero mantenersi stazionarie. La protezione civile raccomanda la massima prudenza nelle aree colpite.