Coronavirus, i dati delle ore 16: aumentano i contagi, ma anche le persone guarite. I morti sono 1.018

Coronavirus, alle ore 16 dell'11 febbraio questo è l'aggiornamento ufficiale dell'Organizzazione mondiale della sanità. I morti sono stati 1018, quasi tutti in Cina. Rispetto alle 14 sono aumentati i contagi, passati da 43.138 a 43.141. Ma per fortuna è salito anche il numero delle persone che hanno superato la malattia: sono guariti in 4.338, contro i 4.284 delle 14. L'Italia continua a tenere altissima l'attenzione. Non solo restano sospesi tutti i voli da e per la Cina, il ministro della salute Roberto Speranza dopo una riunione interministeriale, ha annunciato che sono possibili ulteriori misure precauzionali per prevenire al massimo la diffusione del contagio anche in Italia.

