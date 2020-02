Torna questa sera DiMartedì, il talk condotto in prima serata su La7 da Giovanni Floris. Ecco alcune anticipazioni della puntata di oggi, martedì 11 febbraio, e gli ospiti in studio. Tema centrale della serata sarà la diffusione del coronavirus e le misure attivate in tutto il mondo per prevenire il contagio. Poi si parlerà di tasse e, soprattutto, di pensioni. Una questione, questa, che sta dividendo il governo e creando fibrillazioni nella maggioranza composta da Pd, 5 Stelle e Italia Viva. Ospite centrale sarà Gianni Cuperlo (Pd), che si confronterà con altri politici e giornalisti. In studio ci saranno come sempre anche Nando Pagnoncelli e Gene Gnocchi.