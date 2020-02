Terremoti, sette scosse in Italia. La più forte di magnitudo 2.9 in provincia di Campobasso

Ancora terremoti. La terra continua a tremare in Italia. Nella notte e nella mattinata dell'11 febbraio i sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato sette scosse superiori (o uguali) a magnitudo due. La più forte, alle ore 9.50, è stata di magnitudo 2.9 ed ha avuto come epicentro il comune di Rotello (1.100 residenti) in provincia di Campobasso. La profondità è stata di dieci chilometri. Eventi sismici sono stati registrati anche in provincia di Udine (Trasaghis, magnitudo 2.3), Catanzaro (Albi, 2.1), Forlì Cesena (Premilcuore, 2), Catania (Milo, 2). Sono state registrate anche due scosse con epicentro in mare: Ionio Settentrionale e Costa Ionica Crotonese.

