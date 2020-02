Codice strada, ritiro della patente per chi usa il telefonino mentre guida. Le novità della riforma

Ritiro della patente di guida per chi usa il telefonino mentre guida. E' una delle novità previste nella riforma del Codice della strada attualmente in discussione. Al momento il testo prevede il divieto di uso di smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi mentre si è al volante. Tra i punti principali previsti nella riforma ci sono anche il divieto di fumo per chi fumo per chi è al volante e l'innalzamento dei limiti di velocità in autostrada. Tra le altre modifiche al Codice della strada ci sono anche sanzioni per chi parcheggia negli spazi rosa riservati alle donne in stato interessante.