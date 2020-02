Nascite, nuovo calo della popolazione nel 2019. Nell'anno appena trascorso sono 117 mila gli italiani in meno rispetto al 2018. Alcuni numeri: la denatalità colpisce soprattutto il centro e il sud Italia, mentre nel nord i numeri sono in crescita in Trentino Alto Adige, Lombardia ed Emilia Romagna; in centro Italia si salva la Toscana. L'Istat, tuttavia, sottolinea che siamo di fronte al "più basso livello di ricambio naturale mai espresso dal Paese dal 1918". La differenza è infatti di 212 mila unità: per ogni 100 persone che muoiono in Italia dunque ne nascono solo 67, dieci anni fa erano 96.



