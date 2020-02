Coronavirus, il ministro Speranza ammette alla radio: "Possibili nuove precauzioni anche in Italia"

Coronavirus, al blocco dei voli da e per la Cina il governo potrebbe aggiungere ulteriori misure precauzionali. Nella riunione interministeriale del 10 febbraio, il governo ha analizzato tutti gli aspetti possibili rispetto alla prevenzione. Ne ha parlato il ministro della salute Roberto Speranza in una intervista a Radio Capital. "Il nostro auspicio - ha spiegato il ministro - è che a un certo punto le condizioni epidemiologiche possano consentirci di diminuire certe misure, ma in questa vicenda, è bene chiarirlo, non è che si decide senza un fondamento scientifico. E' sulla base di dati concreti che facciamo giorno per giorno le nostre valutazioni stazioni". Intanto in Cina i morti sono più di mille.

Guarda anche Zingaretti: Spallanzani eccellenza del Paese