Coronavirus, oltre mille morti. L'Europa ora ha paura. L'Inghilterra: "Minaccia seria e imminente"

Coronavirus, il bilancio diventa sempre più pesante. Ormai sono oltre mille i morti causati dall'epidemia, la stragrande maggioranza in Cina. Il nuovo virus ha già superato notevolmente quello della Sindrome respiratoria acuta grave (Sars) che tra il 2002 e il 2003 uccise 774 persone. Lievita anche il numero dei contagiati che ha superato quota 40mila. Le autorità cinesi hanno fornito il numeri ufficiali: i decessi sono 1.011, mentre i contagiati 42.200. Nel frattempo cresce l'allarme anche in Europa. L'Italia conferma lo stop dei voli e in Gran Bretagna il segretario alla salute Matt Honcock mette in guardia il Paese: "E' una minaccia seria e imminente per la salute pubblica".