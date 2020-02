Fedez blasfemo: "La Bibbia? Uguale a Harry Potter"

Fedez blasfemo, anche se lo premette. Con una affermazione che fa molto discutere. «Ora dico una blasfemia, è il parere di un ateo. Questa cosa qui è uguale a Harry Potter, il Signore degli Anelli... Però dal momento in cui questo Harry Potter ha messo le fondamenta della società civile, dobbiamo chiederci di cosa parla veramente». Sono le considerazioni di Fedez durante la quinta puntata del podcast Muschio Selvaggio che il rapper conduce con Luis Sal dedicata alla Bibbia e intitolata ’La Bibbia non parla di Dio?’.

Il dibattito coinvolge Mauro Biglino, studioso di ebraico biblico e autore di saggi. «Secondo Biglino, le traduzioni che abbiamo sulle nostre bibbie non sono fedeli, in sostanza», dice Fedez presentando l’ospite.

«Noi non sappiamo chi ha scritto la Bibbia, di nessun versetto possiamo dire con certrezza ’l’ha scritto quello lì’. Questo vale sia per l’Antico che per il Nuovo Testamento», spiega Biglino. «Il problema non sta nel sostituire una verità ad un’altra. Il problema è far capire che non si possono costruire verità assolute partendo da un libro così. Dopodiché, la Fede è un’altra cosa», dice Biglino. «Ognuno può credere a quello che vuole», chiosa Fedez.