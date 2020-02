Impennata termica sull'Italia tanto che si respira la primavera. Il temporaneo abbassamento di latitudine del flusso atlantico fino a lambire il Mediterraneo - secondo gli esperti di 3b meteo - innesca correnti mediamente da ovest o ovest-sudovest sull'Italia, miti e con raffiche di Garbino sul versante adriatico. I cieli in gran parte sereni contribuiranno a mantenere le temperature elevate per il periodo, su valori generalmente superiori alle medie. Previste massime sui 14/16°C al Nord con punte di 18°c su basso veneto e Romagna. Valori fino a 14/16°C sulle regioni tirreniche, fino a 18°C sul Lazio, 18/20°C su adriatiche e Calabria ionica, fino a 22°C in Sicilia sul Catanese. Miti anche le temperature minime, ovunque sopra zero, anche al Nord.

Mercoledì disposizione delle correnti da ovest o ovest-nordovest sull'Italia e ingresso di correnti un po' più fresche di origine atlantica, con temperature che perderanno qualche grado rispetto alle 24 ore precedenti. Attese massime sui 13/15°c al Nord, 14/16°C al Centro e in Sardegna, 16/18°C al Sud fino a 20°C sulla Sicilia orientale. Calo anche dei minimi, con valori che si avvicineranno agli zero gradi sulla Val Padana.