'Ndrangheta in Umbria, commissione antimafia: "Preoccupano i tentativi di condizionamento sulla politica"

"Ci preoccupano i tentativi di condizionamento di amministrazioni e candidati emersi nelle inchieste sulla 'ndrangheta in Umbria. Per questo torneremo. Avremo un'attenzione giornaliera per questa regione". Lo ha dichiarato il senatore Nicola Morra (M5s), presidente della commissione parlamentare antimafia, nella prima giornata di audizioni nella sede della prefettura di Perugia, in piazza Italia. Morra ha citato le inchieste Infectio e Core business delle procure di Catanzaro e Reggio Calabria. Ha precisato che "non ci sono indagini in corso su esponenti politici". In particolare nel fascicolo di cui è titolare Nicola Gratteri l'attuale presidente del consiglio comunale, Nilo Arcudi, e l'ex consigliera Pd a Palazzo dei Priori, vengono tirati in ballo da un indagato al telefono con un altro soggetto. Intercettati dicono: "Ce li abbiamo messi noi in Comune". Il tentato di "gestione del consenso politico" deve destare la massima attenzione "da parte di tutti", ha detto Morra. Con lui presenti altre tre membri della commissione: il deputato umbro Walter Verini (Pd, Luigi Vitali per Forza Italia e Luca Migliorino dei Cinquestelle. Sono stati sentiti, tra gli altri il Procuratore generale, Fausto Cardella, e il procuratore facente funzioni di Perugia, Giuseppe Petrazzini.