Soldi Bollo auto, nel 2020 sconto del 15%. La misura approvata in Lombardia Bollo auto, nel 2020 è possibile ottenere uno sconto fino al 15% dell'importo. Una buona notizia, ma non per tutti. O, meglio, solo per i residenti in Lombardia. Ecco come fare: chi sceglie di pagare il bollo con addebito su conto corrente bancario, infatti, può ottenere lo sconto massimo - pari appunto al 15% -, livello innalzato del 5% rispetto a quanto già previsto nel 2019, quando il tetto massimo era del 10%. Una misura volta, ovviamente, a ridurre l'evasione dalla tassa. Chi aveva la domiciliazione attiva già al 31 dicembre 2019 non dovrà quindi fare nulla, tutti gli altri invece dovranno far pervenire il mandato di pagamento alla Regione entro il giorno 15 o alla fine del mese precedente la scadenza. Con l'auspicio che anche altre regioni possano prendere esempio.



