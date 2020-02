Paolo Fox, l'oroscopo della settimana 10-17 febbraio 2020: la classifica dei segni zodiacali

Arrivano, come ogni lunedì, le previsioni di Paolo Fox per ogni segno zodiacale. Il noto astrologo propone l'atteso oroscopo in televisione nel corso del programma Rai I Fatti vostri. Fox, oggi lunedì 10 febbraio 2020, fa l'oroscopo di sette giorni per ogni segno zodiacale, in questo caso fino al 17 febbraio.

L'astrologo ogni giorno propone l'oroscopo suscitando attenzione in studio e soprattutto a casa, in questo programma che il venerdì vede Fox fare le previsioni del weekend. Il lunedì, come in questo caso, torna invece con le previsioni della settimana. Da domani torna con lo spazio giornaliero dedicato ai segni zodiacali.