L'allerta Coronavirus: "Incubazione potrebbe durare fino a 24 giorni". La rivelazione da un nuovo studio Nuovo studio sul Coronavirus. Il periodo di incubazione del nuovo virus cinese "potrebbe durare fino a 24 giorni". Per approfondire leggi anche: Coronavirus, 910 morti E' quanto rivela questo studio che è stato condotto, fra gli altri, dall'epidemiologo cinese Zhong Nanshan, lo scienziato conosciuto a livello internazionale per il suo lavoro nella gestione dell'epidemia di Sars nel 2003. Nell'articolo l'epidemiologo osserva come "l'incubazione potrebbe essere zero giorni o arrivare fino a 24, dieci giorni in più di quanto si credesse in precedenza". Se le conclusioni di Zhong Nanshan dovessero essere confermate, andrebbero riviste le misure di quarantena messe in atto fino ad oggi. Il protocollo internazionale infatti prevede 14 giorni di isolamento per chi è risultato positivo al nuovo coronavirus, per chi è stato nelle zone a rischio o è venuto a contatto con i pazienti.

