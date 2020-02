L'oroscopo del Corriere del 10 febbraio 2020: segni Cancro, Scorpione, Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, lunedì 10 febbraio 2020, per i segni di acqua Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

La salute recentemente crea qualche grattacapo perciò è probabile che serva cambiare qualcosa nel regime alimentare e nel proprio stile di vita.

SCORPIONE

Il pensiero positivo ti illumina la mente: anche quando gli altri vedono tutto nero, tu sei lì a capire quali vantaggi puoi trarre da una situazione.

PESCI

Realizzare i propri sogni non è sempre possibile, ma bisogna inseguirli finché si è in tempo: non buttate al vento ciò che avete costruito negli ultimi anni.

