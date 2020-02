Wanda Nara, l'annuncio social: "E' un maschietto". La famiglia si allarga

Uscita sui social di Wanda Nara, showgirl argentina e moglie dell'attaccante Mauro Icardi oggi in forza al Paris Saint Germain. In una Stories su Instagram, Wanda ha fatto un annuncio clamoroso che ha lasciato senza parole i follower: ‘E’ un maschietto’, si legge. Il lieto annuncio ha fatto subito pensare a un fiocco azzurro in casa Nara-Icardi.

Ad allargare la famiglia, a quanto trapela, ci hanno pensato sua sorella Zaira, anche lei protagonista spesso sui social, e suo cognato Jackob: è nato il loro secondo bambino. Un bellissimo nipotino per lady Icardi e un cuginetto per le sue figlie: "Auguri alla mia splendida famiglia" ha scritto Wandita postando la foto di un neonato col ciuccio.