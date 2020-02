Diodato non era il favorito per la vittoria finale del Festival di Sanremo 2020. I bookmaker, infatti, avevano previsto il successo di Francesco Gabbani con "Viceversa". Le scommesse sul vincitore vedevano Gabbani pagato a 3, mentre Diodato a 4,5. Questo significa che per ogni euro puntato su Diodato la vincita era pagata 4,5 volte tanto. I bookmaker, tuttavia, hanno indovinato sostanzialmente l'esito del Festival, in quanto hanno previsto nelle prime tre posizioni sia Diodato che Gabbani che i Pinguini Tattici Nucleari, finiti poi terzi. Sovrastimata Elodie, che è finita più indietro, generando anche il disappunto del pubblico dell'Ariston. Male anche Irene Grandi, almeno secondo le previsioni iniziali.