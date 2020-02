Coronavirus, l'esperto: ecco i sintomi delle forme più leggere. Attenzione alla congiuntivite

Il coronavirus si manifesta attraverso sintomi ben precisi. Il virologo Matteo Bassetti, presidente della Società italiana terapia anti-infettiva (Sita), spiega che nelle forme più lievi uno dei sintomi più ricorrenti sembra essere la congiuntivite. "Attenzione, però - avverte l'esperto - la sola congiuntivite non indica con certezza di avere contratto il coronavirus ma è un sintomo tipico anche di altri virus influenzali". E' scattato proprio da una congiuntivite il campanello d’allarme che sabato ha determinato, in via precauzionale, il trasferimento di una donna dalla città militare della Cecchignola allo Spallanzani. Nelle forme più severe del coronavirus, invece, sopraggiunge la polmonite.