L'oroscopo del Corriere: Toro, Vergine e Capricorno, previsioni per oggi 9 febbraio

Ecco le previsioni delle stelle per oggi, 9 febbraio 2020. I segni di terra.

TORO

Giornata all'insegna del romanticismo. Sarete voi stessi ad organizzare una gita fuori porta o magari una serata in compagnia del partner.

VERGINE

Per alcuni è tutto oro quel che luccica, per voi è l'opposto: non vedete mai niente che brilli. Avete la necessità di coltivare al più presto un hobby.

CAPRICORNO

Vi sveglierete pieni di energia e con una grande voglia di vivere una giornata all'aria aperta, in compagnia della famiglia o di amici.

