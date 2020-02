Amore al canile di Monza, sboccia fra il cane Gwen e l'oca Mario: inseparabili

E' amore al canile di Monza. Le foto (ne pubblichiamo qui una) sono state postate sulla pagina Facebook del canile. La coppia, un po' strana, quella formata da Mario e Gwen. Inseparabili. Lui è un'oca bianca; lei un pastore maremmano abruzzese. A segnalare il loro amore sono stati i volontari dell'Enpa.

Il sito tgcom24.mediaseti.it ha dedicato un articolo a questa storia corredato da immagini. "La diversità non è un limite, ma una ricchezza in più", commenta il presidente Enpa Giorgio Riva. Mario è sopravvissuto per due anni in un campo abbandonato, sporco e denutrito. Gwen, invece, arriva dall’Abruzzo, abbandonata da qualche pastore e adottata dal canile di Monza.