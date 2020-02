Harry e Meghan, prima uscita pubblica a Miami. Indiscrezioni sul compenso. Il duca parla del lutto da bambino

I duchi di Sussex e la loro nuova vita, dopo il divorzio dalla famiglia reale. Harry e Meghan hanno partecipato a un evento esclusivo organizzato da JP Morgan a Miami, il loro primo impegno pubblico all’estero dal ritiro dal servizio attivo come membri della Famiglia reale britannica e rinunciato al loro appannaggio.

È in questo spirito che i media britannici si chiedono se la coppia reale sia stata pagata per il discorso pronunciato in occasione dell’Alternative Investment Summit, indicazione per capire quale strada ’professionale' sceglieranno di percorrere in America, dove si sono trasferiti. Il Mirror ha citato la cifra di 400mila sterline. Ma non vi sono conferme. Harry, presentato agli ospiti dalla moglie, ha parlato del suo lutto, da bambino, in seguito alla morte della madre, la principessa Diana.