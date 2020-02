Regina Elisabetta, ufficializzato il Royal wedding: Beatrice di York sposa un italiano. Meghan "rovina" il sì

Matrimonio nella famiglia reale. Il royal wedding 2020 sarà il 29 maggio, è arrivata l'ufficializzazione della Regina Elisabetta.

La nipote di Sua Maestà Britannica, Beatrice di York, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, si unirà in matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi. La cerimonia è prevista nella cappella reale a St. James's Palace e il ricevimento avverrà nei giardini di Buckingham Palace. A due anni esatti dalle nozze di Meghan e Harry, la Markle rovina il sì di Bea.

I duchi di Sussex saranno invitati in quanto cugini, ma se non si presenteranno a Londra per il matrimonio, scoppierà un nuovo caso, uno strappo fra i Windsor che farà discutere anche i cittadini britannici.

The wedding of HRH Princess Beatrice of York and

Mr. Edoardo Mapelli Mozzi will take place on Friday 29 May 2020 at The Chapel Royal, St James’s Palace.



