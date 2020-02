L'oroscopo del Corriere: Toro, Vergine e Capricorno, previsioni per oggi 8 febbraio

Ecco le previsioni delle stelle per oggi, 8 febbraio 2020. I segni di terra.

TORO Non abbiate paura di seguire i vostri istinti, anche se ciò significa andare controcorrente. Le tesi all'avanguardia di solito vi intrigano.

VERGINE Oggi espanderete i vostri orizzonti. Potreste ritrovarvi a pianificare una vacanza entusiasmante con un amico con un lungo viaggio in aereo.

CAPRICORNO La giornata potrebbe cominciare in modo frustrante per alcuni contrattempi che non dipendono da voi. Sfogate lo stress nello sport.

