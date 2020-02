Meteo, il tempo regge nel fine settimana . Ma per San Valentino cambia tutto: neve e freddo

Meteo, regge il bel tempo nel fine settimana grazie all'anticiclone. Nella Penisola prevarranno temperature tutto sommato godibili, con qualche nube sparsa ma un rischio pioggia molto ridotto. E' quanto si legge sul sito Il Meteo. Sabato, in particolare, si avrà una maggiore presenza di nubi sparse soprattutto nel Nordovest, Sardegna e sulle coste della Toscana. Anche domenica potrebbe esserci qualche disturbo con nubi e nebbie soprattutto al nord. Il bel tempo proseguirà in Italia ancora per poco, però, sempre secondo gli esperti de Il Meteo. Per San Valentino, festa degli innamorati, è previsto brutto tempo con freddo e neve ovunque.