Superenalotto, migliaia di vincite. Ecco tutte le quote. La caccia al jackpot vale 19 milioni di euro

Superenalotto: nessun sei, né cinque + 1. Il jackpot cresce così come l'attesa per l'estrazione di sabato 8 febbraio. Nel concorso numero 16 del 6 febbraio sono state registrate soltanto tre vincite con cinque punti (una centrata in Toscana) che hanno assegnato ad ognuno dei fortunati scommettitori una somma di 60mila euro. I quattro sono stati 565 e ognuno ha permesso di intascare 326 euro. 22.808, invece, i vincitori con due punti: 24 euro ciascuno. I due sono stati ben 358.447 e hanno pagato 5 euro. Molte anche le vincite istantanee: 13.200. Come sempre valgono 25 euro ciascuna per un totale di 330.500 euro. Questi i numeri vincenti: 3, 20, 29, 49, 65, 82. Numero jolly 31. Superstar 70. Il jackpot ora vale 19 milioni.