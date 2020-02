Papà uccide i due figli per vendetta verso la ex moglie. Avevano 2 e 5 anni, li ha soffocati con il silicone

Ha ucciso i due figli per una vendetta nei confronti della ex moglie. Avevano 2 e 5 anni, li ha soffocati mettendogli il silicone in gola. La tragedia in Germania, a Dresda, dove l'uomo - un francese di 55 anni -lavorava come costruttore. L'uomo ora è sotto processo. E' quanto riporta il Daily Mail che prova a elaborare una ricostruzione del delitto. Il papà avrebbe prima strangolato i bambini a mani nude e poi, per essere certo della loro morte, gli ha messo in gola il silicone. Ha anche provato a uccidere la ex moglie ma questa è riuscita a fuggire e a chiamare i soccorsi. Il procuratore Till von Borries ha detto che ha agito per vendetta perché la donna, separandosi da lui, aveva ferito la sua autostima.