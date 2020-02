Umbria, meeting di Bari sul Mediterraneo, il cardinale di Bassetti: "Momento d'incontro fondamentale"

A Bari, i 58 vescovi delle chiese che si affacciano sul Mediterraneo daranno "voce alle difficoltà e alle attese dei popoli". Il presidente della Cei, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, cardinale Gualtiero Bassetti, sintetizza il senso del summit che si svolgerà in Puglia dal 19 al 23 febbraio prossimi. ’Mediterraneo frontiera di pace è il titolo dell’incontro di riflessione e spiritualità tra i vescovi che si concluderà il 23 febbraio con la messa del papa in corso Vittorio Emanuele II. "È molto importante - afferma il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei - sottolineare le peculiarità di questo incontro: non ci troviamo di fronte a un convegno scientifico-culturale e non è neanche una conferenza in cui si sperimentano nuove forme di dialogo interreligioso. Si tratta, invece, di qualcosa di diverso e speciale, per molti aspetti unico, che rimanda, soprattutto, al nostro modo più autentico di vivere e di essere Chiesa che dà voce alle difficoltà e alle attese dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo. Sono pronto ad accogliere tutto quanto lo Spirito Santo saprà suscitare in un confronto e in una discussione che, sono sicuro, avverrà con franchezza e spirito fraterno". Leggi anche l'articolo: Sbarcati a Pozzallo i 104 migranti salvati dalla Ocean Viking