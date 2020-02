E' Alitalia la compagnia aerea più puntuale d'Europa

I voli della compagnia aerea Alitalia a gennaio sono stati i più puntuali d'Europa. E' quanto certifica "Airline On-Time Performance Report" di Cirium, la società leader nell’analisi dei dati dell’industria del trasporto aereo. Il report prende in considerazione soltanto i voli dei vettori tradizionali e non i low cost. Il primo mese dell'anno, dunque, annovera la compagnia aerea italiana al secondo posto in Europa e al secondo nel mondo migliorando così i già positivi risultati dell'anno precedente, il 2019, quando Alitalia era stata annoverata come la seconda compagnia aerea per puntualità in Europa fra i vettori tradizionali e la settima nel mondo.