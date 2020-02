Miliardario maxi, compra un biglietto e vince cinque milioni. Caccia al fortunato

Miliardario maxi, compra un biglietto e vince cinque milioni di euro. La super vincita, ufficializzata da Agipronews.it. è stata realizzata a Crognaleto, in provincia di Teramo. Nel piccolo comune abruzzese, 1.189 abitanti, adesso tutti sono in cerca del fortunato vincitore. Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 732 milioni di euro su tutto il territorio nazionale. Il Miliardario maxi funziona esattamente come un gratta & vinci. Il costo del biglietto è di venti euro. Proprio nelle ultime ore a Catania con pochi euro per il gratta & vinci sono stati vinti parecchi soldi: 1.756 mila euro. Ignoto il nome del fortunato.