Frecciarossa deragliato, iniziati i rilievi su carrozze e binari coinvolti nell'incidente

Frecciarossa deragliato, la polizia scientifica ha iniziato i rilievi sulle carrozze e i binari coinvolti nell'incidente a pochi chilometri da Lodi, in Lombardia, in cui sono morti due macchinisti. I rilievi vedono impegnati non soltanto gli uomini della Scientifica di Roma ma anche i tecnici del Nucleo operativo incidenti ferroviari. Secondo quanto riferiscono gli addetti ai lavori ci vorranno giorni, se non alcune settimane, per ripristinare la linea dell’alta velocità. La polizia sta lavorando anche all’acquisizione dei dati dei sistemi di registrazione che regolano la circolazione ferroviaria e all’analisi delle scatole nere del treno. Al vaglio anche i video ripresi dalle telecamere di vigilanza.