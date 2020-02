Gratta e vince un milione e 756mila euro. Super vincita in provincia di Catania, nel comune di Fiumefreddo grazie ad un biglietto del "Nuovo turista per sempre". Il biglietto fortunato è stato acquistato in via Marina 6, nel punto vendita gestito da Sebastiano Spoto, ovviamente soddisfatto che un suo cliente veda la vita letteralmente stravolta dal punto di vista economico. "Siamo molto contenti di quello che è accaduto - dice Spoto - Il nostro paese è piccolo e ci sono anche tanti disoccupati, spero di cuore che abbia vinto una persona bisognosa". Il Gratta e vinci dall'inizio del 2020 ha distribuito già premi per 732 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.

