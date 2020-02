Affitto casa, arriva il bonus che fa risparmiare alle famiglie sul canone di locazione

Affitto casa, arriva il bonus per risparmiare sul canone di locazione.Il contributo è fra le misure presenti nella nuova Legge di bilancio che ha destinato 50 milioni di euro al nuovo Piano casa per i cittadini a basso reddito. Le risorse vengono gestite direttamente dai Comuni. Il bonus è diretto a famiglie che possiedono determinati requisiti. Primo fra tutti, essere titolari di un regolare contratto di affitto. In secondo luogo presentare un'Isee complessivo che non superi i limiti stabiliti dal bando che variano da Comune a Comune. Infine non si può essere assegnatari di un alloggio popolare. L'uscita del bando, presumibilmente a primavera, dovrà essere pubblicizzata nel sito online del Comune che va quindi tenuto sotto controllo. Gli uffici comunali procederanno poi a stilare una graduatoria e a concedere, generalmente nel giro di tre mesi, il bonus. L'importo varia a seconda di quanto stabilito dal singolo ente. Da ricordare che per i contribuenti con reddito tra 8.256 euro e 20.000 euro è possibile anche richiedere il bonus luce e gas e il bonus acqua.