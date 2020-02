Incidente Frecciarossa, per chi viaggia in treno giornata di disagi per gli scioperi

Giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno nella giornata di venerdì 7 febbraio. I principali sindacati (Filt, Fit, Uilt, Fast, Ugl, Orsa) hanno proclamato uno sciopero dopo l'incidente del Frecciarossa in Lombardia. L'agitazione coinvolgerà sia il personale delle stazioni che quello di bordo nell'orario che va dalle 12 alle 14 mentre altre sigle sindacali autonome lo hanno proclamato dalle 9 alle 17. Il traffico ferroviario subirà comunque una riprogrammazione sia per quanto riguarda l'alta velocità che per la media lunga. In linea di massima, i treni alta velocità fra Milano e Bologna percorreranno la linea convenzionale fra Milano e Piacenza con ritardi previsti di circa un'ora.