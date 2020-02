Coronavirus, sotto stretta osservazione italiano infetto. In Cina era andato a trovare la fidanzata

Si trova ricoverato sotto stretta osservazione il ragazzo italiano risultato positivo al coronavirus. Si tratta di uno dei 56 connazionali rimpatriati da Wuhan e che sono stati messi in quarantena nella cittadella militare di Cecchignola. Il giovane, un trentenne, è stato subito trasferito allo Spallanzani dove si trova ricoverata anche la coppia di cinesi risultata positiva al virus. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il ragazzo era stato a Wuhan un unico giorno per andare a trovare la fidanzata. Invece fra i 35 italiani che si trovano sulla Diamond Princess, la nave da crociera ora in Giappone, non risultano altri italiani contagiati.