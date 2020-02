Perugia, l'Itts Alessandro volta costretto per la seconda volta al taglio degli iscritti

Per il secondo anno consecutivo l’Itts Alessandro Volta di Perugia dovrà introdurre il numero chiuso e respingere gli alunni, 70 per l’esattezza su 420 richieste di iscrizione pervenute al 31 gennaio 2020. Ne consegue la riduzione delle classi - ne escono 15 e ne entrano 14 - e la inevitabile contrazione dell’organico dell’1/2% su un numero complessivo di 280 docenti tra personale di ruolo e supplenti temporanei e annuali. Il tutto per la “mancanza di programmazione dell’ente provinciale” fa presente la dirigente Rita Coccia in carica dal 2005. La preside ha visto crescere gli alunni dell’istituto tecnico perugino da 750 a 1009 e ha ottenuto la soddisfazione di posizionare la scuola tra le eccellenze nazionali. Uno sviluppo che risponde anche alla crescente domanda nel mercato del lavoro di personale specializzato. E in tal senso l’Itts Volta garantisce opportunità occupazionali al 78% dei diplomati rispetto a una media nazionale che arriva al 50%.

L’inefficienza programmatica dell’ente provinciale stigmatizzata dalla dirigente sta proprio nella difficoltà di trovare soluzioni adeguate che consentano di evitare il numero chiuso. In cantiere il progetto di riqualificazione della scuola che porterebbe alla creazione di 7/8 classi nell’edificio oggi occupato dai laboratori di meccanica. Un piano di riqualificazione per il quale ci sono stanziamenti ministeriali e regionali, ma lungaggini burocratiche rallentano. Perciò oggi non resta che applicare il numero chiuso secondo il criterio del voto di condotta ottenuto alle medie. Così sarà stilata una graduatoria tale da permettere l’ingresso a 350 nuovi studenti e rimandare indietro gli altri 70.

Per sbloccare la situazione e sperare di arrivare presto all’avviamento del progetto di ampliamento, Rita Coccia attende un nuovo incontro con il presidente della Provincia, Luciano Bacchetta. L’ennesimo in due anni.