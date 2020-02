Festival di Sanremo, Laura Chimenti ed Emma D'Aquino incantano il pubblico

Emma D'Aquino e Laura Chimenti, le due giornaliste televisive che affiancano Amadeus nella seconda serata del Festival di Sanremo 2020, hanno incantato platea e pubblico del Teatro Ariston. Vestite in maniera impeccabile, elegante e di classe, sono scese alla perfezione dalla scalinata del teatro e hanno scambiato battute divertenti e leggere con Amadeus, mostrandosi assolutamente a proprio agio, con una buona dose di autoironia nella presentazione dei cantanti. Con un "lancio" della canzone provato in "stile tg", come ha scherzato Amadeus. Sicurezza e ottima presenza apprezzate immediatamente anche dai commenti sui social network.



