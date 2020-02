L'oroscopo del Corriere di giovedì 6 febbraio: Pesci, Scorpione e Cancro

Social

Video Gianluca Vacchi, regalo di compleanno speciale per la bella fidanzata Sharon. Lei resta senza parole

Gianluca Vacchi mostra il suo volto più romantico e alla bella fidanzata Sharon Fonseca, la super sexy modella venezuelana, regala per il compleanno un'auto di lusso scura con tanto di maxi fiocco rosso intorno. "Per te mia regina", le dice. La felicità di Sharon, che compie appena 25 anni, è tangibile. Lei sembra non avere parole. Tutta la scena viene ripresa e postata su Instagram. "Quando sono ...