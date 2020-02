E' morto a Milano il primo Capitan Findus: Giovanni Cattaneo il nonno che cucinava i bastoncini di pesce

E' morto a 84 anni il primo Capitan Findus, Giovanni Cattaneo. Era ricoverato all’Istituto geriatrico Piero Redaelli ed era diventato celebre come protagonista della pubblicità dei "bastoncini" Findus, tra gli anni Settanta e Ottanta. Lo spot fu girato nel 1978 e Cattaneo vestì i panni di Capitan Findus, un nonno amorevole che procura i prodotti migliori ai suoi nipotini, fino al 1988, decretando un enorme successo della campagna pubblicitaria dedicata ai bastoncini di pesce surgelato, che sfruttò l’onda della vasta affermazione delle tv commerciali. Era caduto in disgrazia in seguito ad una truffa ai suoi danni architettata da un gruppo di cinesi, con i quali è stato in causa dal 2001: lo avevano coinvolto nell’apertura di un ristorante, convincendolo a investire i risparmi di una vita nell’esercizio commerciale, ma alla fine ha perso tutto. Per anni ha vissuto in povertà in un alloggio fatiscente nella zona Corvetto a Milano, senza gas e in condizioni igieniche disastrose, sempre però circondato dai cimeli del suo passato televisivo (tante foto, il berretto da capitano, la riproduzione di una barchetta...), in compagnia di un cane pastore tedesco. Viveva con la pensione minima sociale e quella d’invalidità, camminando con le stampelle e con un pace maker al cuore. «Ma non sono più quello di una volta, mi hanno truffato e qualche mese fa il mio appartamento è stato occupato da una famiglia di rom», confidò Cattaneo in un’intervista nel 2016, raggiunto da un giornalista che lo aveva scovato all’Istituto geriatrico Golgi-Redaelli di Milano, dove è morto.