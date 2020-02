Rancore partecipa al Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Eden". Ecco chi è il rapper nato a Rona l'11 luglio 1989, al secolo Tarek Iurcich, la sua carriera e i suoi successi. Ha esordito nel 2004 e si è presto affermato come uno dei migliori rapper nel panorama dell'hip hop italiano. Il suo primo album è "Segui me" ed esce nell'agosto del 2006, ottenendo un discreto successo grazie anche alle vincite che Rancore ottiene nelle battaglie di freestyle. Dopo il primo successo, seguono gli album Elettrico (2011), Silenzio (2012) e Musica per Bambini (2018). Lo scorso anno ha partecipato "indirettamente" a Sanremo: infatti, insieme a Daniele Silvestri, con il brano Argentovivo, si classifica sesto ma vince il Premio della Critica, il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.