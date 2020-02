Sanremo, i Ricchi e Poveri reunion stasera all'Ariston

Sanremo, 5 feb. (askanews) - Intonano "Se mi innamorano" davanti ai giornalisti in sala stampa. Ed è standing ovation. "Siamo partiti in quattro, dovevamo arrivare in quattro" così i Ricchi e Poveri, versione reunion, che questa sera saranno sul palco dell'Ariston come ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo. Parte da Sanremo il progetto speciale realizzato da Danilo Mancuso: ...