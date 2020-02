Piero Pelù partecipa al Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Gigante", di cui riportiamo un estratto video qui. Il noto cantante, nato a Firenze il 10 febbraio 1962, non ha bisogno di presentazioni: ecco una breve sintesi su chi è Perù, la sua carriera e i suoi successi. Ha iniziato nel mondo della musica nel 1980 prima fondando i Litfiba e poi come solista. Per poi tornare nel 2009 nel gruppo. Ha pubblicato 8 album, di cui 5 in studio tutti di genere rock, hard rock, pop rock e new wave. E' alla prima partecipazione a Sanremo, dove è uno dei cantanti più attesi della seconda serata. E' un cantante molto chiacchierato al di fuori del palco, sia per le sue posizioni politiche che per alcuni testi delle sue canzoni.