Zebra salva il suo cucciolo dalle fauci del leone: il video

Quanto coraggio e cosa è capace di fare una mamma per il proprio cucciolo! La dimostrazione arriva da un video postato su Instagram in cui si vede un piccolo esemplare di zebra catturato da una leonessa: lo tiene tra le fauci ed è pronta a finirlo trasformandolo in pasto per sè e il suo branco. Ma in soccorso della piccola zebra arriva la mamma che per niente impaurita si avventa sulla leonessa fino a che non la costringe a mollare la preda. Poi le sferra anche una coppia di calci, così da costringere la leonessa a desistere. Le due zebre sono salve. Per ora.