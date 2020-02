Oliviero Toscani sul Morandi: "Ma a chi interessa se cade un ponte?". La rabbia dei familiari delle vittime

E' bufera su una frase del fotografo Oliviero Toscani chiamato a parlare della situazione attuale del Paese nella trasmissione radiotelevisiva "Un giorno da pecora". "Ma in fondo a chi interessa se casca un ponte... smettiamola" dice commentando una foto di Luciano Benetton insieme ai fondatori delle Sardine. Una frase choc che suscita reazioni. I conduttori prendono subito le distanze ma l'affermazione scatena le polemiche. In particolare, i familiari delle vittime si dicono offesi e arrabbiati. "43 morti per lui conteranno poco ma per noi erano tutto", commenta Egle Possetti, presidente del comitato "Ricordo vittime Morandi". Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: "Toscani chieda scusa alle famiglie delle vittime del crollo".