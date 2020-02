Risveglio in un panorama pieno di neve ad Annifo, frazione della montagna di Foligno. Da ieri sera, infatti, come su tutta la catena degli Appennini tra Umbria e Marche, nonchè a Castelluccio di Norcia e in Valnerina, è iniziata a scendere la neve, dopo il calo delle temperature che si è verificato dal pomeriggio. Già da allora, infatti, c'erano state alcune avvisaglie del cambiamento climatico in atto, dopo il caldo primaverile degli ultimi giorni: intorno alle 16 una violenta grandinata si era abbattuta su Perugia (guarda il video) ma soprattutto su Gualdo Tadino, che sembrava letteralmente imbiancata, in uno scenario quasi alpino.