Scuola, i precari di nuovo in stato di agitazione. Proclamata una giornata di sciopero. E' quanto hanno deciso martedì 4 febbraio i sindacati scuola nella riunione delle segreterie unitarie. Lo sciopero dei precari della scuola è stato fissato per il prossimo 17 marzo e riguarderà anche i facenti funzioni Dsga. Si tratta del primo atto di un’iniziativa che si sviluppa su un arco di tempo più lungo e su problematiche più vaste. Le misure in via di definizione per i concorsi, su cui si è consumata nei giorni scorsi la rottura fra sindacati e ministero dell’istruzione, giungono al termine di un confronto durato mesi e rappresentano solo uno dei temi presenti nelle intese siglate più volte con il Governo, che riguardano anche il rinnovo del contratto, la mobilità e la definizione di un sistema strutturale di abilitazione.