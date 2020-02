Torino, benefattore anonimo regala 500 mila euro all'ospedale

L'ospedale Regina Margherita della Città della Salute di Torino ha un nuovo reparto di pediatria, messo a nuovo, più colorato e a misura di bambino. E tutto grazie ad un anonimo benefattore che ha lasciato in eredità al nosocomio ben 500mila euro. La notizia viene riportata dal sito Fanpage.it. Che aggiunge: "A ciò si aggiungano altri centomila dalla Fondazione Forma Onlus, ai quali ha contribuito una famiglia che ha avuto un figlio ricoverato a lungo nella struttura". L'intervento è stato realizzato dalla stessa Fondazione Forma, da anni impegnata nel rendere più accogliente e anche divertente l'ospedale. Il progetto è consistito, in particolare, nella donazione di arredi sanitari per 10 camere di degenza, la sala medica, la reception, le sale colloqui e riunioni e tutte le aree di servizio del reparto.