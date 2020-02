Umbria, neve su Castelluccio di Norcia. Spettacolare video in timelapse di castellucciowebcam.it

Neve a Castelluccio di Norcia. I fiocchi sono caduti nel pomeriggio del 4 febbraio 2020. E' davvero spettacolare il video in timelapse pubblicato da castellucciowebcam.it: permette di ammirare l'evoluzione meteo che in poche ore ha riguardato la splendida frazione di Norcia, purtroppo semidistrutta dal terremoto. Le previsioni meteo avevano annunciato che ci sarebbe stato un repentino cambiamento meteo, cosa che è accaduta puntualmente. Sul territorio si sono abbattute violente grandinate e sui rilievi, come detto, è arrivata la neve. Ma la situazione è destinata a cambiare nuovamente. Per la giornata di mercoledì 5 è previsto un miglioramento che sarà ancora più sensibile giovedì 6.