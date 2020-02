Rogo Thyssen, per i due ex manager 5 anni di carcere in Germania. Lo sfogo della mamma di una delle vittime

Thyssen, dovranno scontare cinque anni di carcere i due ex manager già condannati in Italia per l’incendio verificatosi nel 2007 nello stabilimento di Torino in cui persero la vita sette operai. I loro ricorsi in appello sono stati respinti da una corte distrettuale di Essen che ha dichiarato attuabili le condanne pronunciate in Italia, adeguando la pena detentiva a quelle previste dalla legge tedesca. L'ex amministratore Harald Espenhahn e il dirigente Gerard Priegnitz verranno incarcerati in Germania. "Per noi da quella tremenda notte del 6 dicembre 2007 non c’è stato più nulla da festeggiare. Apprendiamo la notizia della sentenza, è un passo avanti ma la vera notizia per noi familiari sarà quando ci diranno che saranno entrati in carcere", ha detto Graziella Rodinò, mamma di Rosario, una delle vittime.